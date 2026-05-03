Fudbaleri Bornmuta pobedili su danas na svom terenu ekipu Kristal Palasa rezultatom 3:0 (2:0) u utakmici 35. kola engleske Premijer lige.



Strelci za Bornmut bili su Džefersoln Lerma (autogol) u 10, Eli Džunior Krupi (penal) u 32. i Rajan u 77. minutu. Na golu Bornmuta bio je srpski reprezentativac Đorđe Petrović.



Fudbaleri Bornmuta se nalaze na šestom mestu na tabeli engleskog prvenstva sa 52 boda, dok je Kristal Palas na 15. poziciji sa 43.



Bornmut će u narednom, 36. kolu Premijer lige gostovati Fulamu, dok će Kristal Palas dočekati Everton.