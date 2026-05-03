Fudbaleri Bornmuta pobedili su danas na svom terenu ekipu Kristal Palasa rezultatom 3:0 (2:0) u utakmici 35. kola engleske Premijer lige.
Strelci za Bornmut bili su Džefersoln Lerma (autogol) u 10, Eli Džunior Krupi (penal) u 32. i Rajan u 77. minutu. Na golu Bornmuta bio je srpski reprezentativac Đorđe Petrović.
Fudbaleri Bornmuta se nalaze na šestom mestu na tabeli engleskog prvenstva sa 52 boda, dok je Kristal Palas na 15. poziciji sa 43.
Bornmut će u narednom, 36. kolu Premijer lige gostovati Fulamu, dok će Kristal Palas dočekati Everton.
Fudbal
Nisu se uopšte oznojili: Bornmut "razbio" Kristal Palas
Rutinska partija i trijumf Bornmuta
Prethodna vest
Fudbaleri Bornmuta pobedili su danas na svom terenu ekipu Kristal Palasa rezultatom 3:0 (2:0) u utakmici 35. kola engleske Premijer lige.
Fudbal
Najnovije
Najčitanije
57min
"Ne znam da li ću da zvučim glupo..." Saša Obradović se oglasio posle ubedljive pobede nad Zlatiborom
1D
Stigao u Zvezdu kao veliko pojačanje, pa otišao posle šest meseci, sada je završio sezonu sa 22 postignuta gola
1D
Komentari (0)