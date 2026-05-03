Siner je u finalu deklasirao Sašu Zvereva rezultatom 6:1, 6:2 posle samo 57 minuta igre.

Janik je tako deveti put zaredom savladao Nemca i tako povećao razliku na 10-4 u međusobnim duelima.

Uspeo je da trijumfuje i na petom uzastopnom mastersu, što nikom nije pošlo za rukom u "belom sportu".

Zverev jednostavno nije postojao na terenu ovog popodneva. Ni servis mu nije mnogo pomagao, a na brejk lopte nije mogao ni da pomisli.

Janik ga je odlično "čitao" tokom celog meča i kao mašina, malo po malo, uništavao Zvereva.

U oba seta je napravio po dva brejka i, čini se, nikad lakše stigao do trijumfa.

Ove sedmice je u Madridu izgubio samo jedan set, u prvom kolu protiv Bonzija, da bi potom redom, "maksimalom" rešavao Melera, Norija, Hodara, Fisa i naposletku Zvereva.