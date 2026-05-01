Laslo Đere je poražen na čelendžeru u austrijskom Mathauzenu u četvrtfinalu od domaćeg tenisera Lukasa Nojmajera u dva seta 6:7, 3:6.

Srpski teniser je propustio priliku u prvom setu kada se igrao taj-brejk, ali, 195. teniser iz Austrije je ipak bio bolji.

U drugom setu, drugačija slika.

Domaći igrač je čak tri puta oduzimao servis Laslu, dok je na drugoj strani Laslo samo jedan brejk napravio, ali mu to nije bilo dovoljno da prođe dalje.

Nojmajer u polufinalu igra protiv boljeg iz meča: Safijulin - Horda Sančis.