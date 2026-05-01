Trenutno prvi igrač sveta Janik Siner plasirao se u finale Mastersa u Madridu posle pobede nad Arturom Fisom sa 2:0 (6:2, 6:4).

Italijan se nije previše mučio kako bi zakazao novu borbu za pehar pa je prošao u finale posle svega sat i 27 minuta na terenu.

Nije Francuz pružio dovoljan otpor kako bi savladao Sinera koji je u prvom setu upisao dva, a u drugom jedan brejk što je bilo i više nego dovoljno za pobedu.

Protivnik u finalu biće mu pobednik duela Aleksandar Zverev - Aleksander Bloks.