Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u osminu finala Mastersa u Madridu gde će u utorak igrati protiv Kamerona Norija.

Trenutno prvi igrač sveta govorio je za medije o poređenju sa Novakom Đokovićem, Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

- Ne mogu da se poredim sa tim imenima. Oni su uradili toliko toga u svojim karijerama, a ja sam tek na početku. Oni su na nekom drugom nivou. Srećan sam što sam ovde. Srećan sam što igram mečeva što je više moguće, ali ono što su oni postigli je nešto potpuno drugo - rekao je Siner.