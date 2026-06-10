Nakon što je Aleksandar Zverev osvojio prvu grend slem titulu na Rolan Garosu pogledi teniske javnosti okreću se narednom turniru, a već 29. juna počinje Vimbldon.

Kladionice su rekle svoje i izabrale favorite za jedini grend slem na travi, a to je, naravno, Janik Siner.

Iako je Italijan još uvek upitan za nastup u Londonu, po kladionicama praktično se njegovo osvajanje turnira ne dovodi u pitanje. Kvota da se to desi je svega 1,50.

Dakle, na 1.000 uloženih dinara dobili biste "samo" 500.

Drugi favorit je, verovali ili ne, Novak Đoković čija pobeda je na kvoti 6.00. Dakle, ako uložite 1.000 dinara, osvojili biste dobrih 5.000.

Na trećem mestu nalazi se osvajač Rolan Garosa, Aleksandar Zverev sa kvotom 9.00.