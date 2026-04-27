Kako Novak može da izbegne Sinera od finala?

Prema trenutnom stanju na ATP listi, Đoković bi se sa Sinerom mogao sastati već u polufinalu.

Međutim, postoji scenario po kojem bi se sa Italijanom suočio tek u meču za trofej. Nakon odustajanja Alkaraua, Novak je trenutno projektovan kao treći nosilac, ali da bi osigurao susret sa Sinerom tek u finalu, mora da prestigne Aleksandra Zvereva na listi.

Vremena je malo, jer će se konačan poredak za Rolan Garos odrediti nakon završetka Mastersa u Rimu. Turniri u Ženevi i Hamburgu neće uticati na bodovni saldo za pariski Grend slem.

Trenutna razlika između Zvereva i Đokovića iznosi 505 bodova.

Za Novaka bi idealan scenario bio da Nemac što pre završi takmičenje u Madridu. Zvereva u trećem kolu očekuje meč protiv Terensa Atmana, i eventualni poraz bi zadržao razliku na 505 bodova. Svaka pobeda donosi mu dodatnih 50 bodova, smanjujući Đokovićeve šanse da ga prestigne u Rimu.

Ukoliko bi Zverev bio eliminisan u Madridu, na početku turnira u Rimu branio bi 200 bodova od prošle godine, dok Novak ne brani nijedan. U tom slučaju, razlika bi pala na samo 305 bodova, što bi Đokoviću otvorilo put da ga pretekne i obezbedi status drugog nosioca.

Pored borbe za višu poziciju, Novak mora da obrati pažnju i na tenisere koji mu prete sa nižih mesta. Četiri igrača imaju teoretske šanse da ga prestignu, a najveću opasnost trenutno predstavlja Feliks Ože-Alijasim.

Kanađanin bi, ukoliko osvoji titulu u Madridu, mogao čak i da pretekne Đokovića. Feliks u trećem kolu igra protiv Aleksandra Bloksa, a zatim ga čeka bolji iz duela Fransisko Serundolo – Lučano Darderi. Ako bi rano ispao u Madridu, ostao bi na 650 bodova zaostatka, što bi bilo teško nadoknaditi u Rimu, iako ni on prošle godine nije igrao na tom turniru.

Đoković će pratiti i nastupe Bena Šeltona, koji zaostaje 670 bodova, ali čija forma na šljaci ne uliva poverenje da može doći do same završnice u Rimu. Teoretski, šansu ima i Aleks De Minor, ali pod ekstremnim uslovima – morao bi da osvoji titulu, a da Novak ispadne na samom startu Rima.

Najbolji scenario za Đokovića bio bi da i Zverev i Ože-Alijasim dožive poraze već u trećem kolu Madrida. To bi mu širom otvorilo vrata ka poziciji drugog nosioca i znatno olakšalo put na Rolan Garosu.