Novak je nedavno otkrio kako je izgledao njihov susret.
-Upoznao sam Mesija u restoranu u Americi. Pitao me je da mu dam savete oko tenisa. Rekao sam mu: "Molim te, Mesi, ne pitaj me to. Neću da ti dam informacije. Dominiraš u fudbalu, i sad hoćeš i u tenisu? Ne, ne, igraj fudbal! Kad se ja penzionišem, tada možeš da igraš tenis - našalio se Novak.
Nije tajna da su Novak i Mesi prijatelji.
-Velika je čast sresti njegovo visočanstvo Lionela Mesija i celu njegovu porodicu. Hvala Leo. Vidimo se uskoro - napisao je Novak Đoković prilikom jednog susreta kada su razmenili dresove.
S obzirom na Novakovu strast prema fudbalu, Mesijev dres će svakako zauzeti posebno mesto među njegovim sportskim suvenirima. Novak nije krio da smatra da je Lionel najbolji fudbaler svih vremena.
