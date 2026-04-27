Novak je nedavno otkrio kako je izgledao njihov susret.

-Upoznao sam Mesija u restoranu u Americi. Pitao me je da mu dam savete oko tenisa. Rekao sam mu: "Molim te, Mesi, ne pitaj me to. Neću da ti dam informacije. Dominiraš u fudbalu, i sad hoćeš i u tenisu? Ne, ne, igraj fudbal! Kad se ja penzionišem, tada možeš da igraš tenis - našalio se Novak.

Nije tajna da su Novak i Mesi prijatelji.

-Velika je čast sresti njegovo visočanstvo Lionela Mesija i celu njegovu porodicu. Hvala Leo. Vidimo se uskoro - napisao je Novak Đoković prilikom jednog susreta kada su razmenili dresove.

S obzirom na Novakovu strast prema fudbalu, Mesijev dres će svakako zauzeti posebno mesto među njegovim sportskim suvenirima. Novak nije krio da smatra da je Lionel najbolji fudbaler svih vremena.