Šampioni sveta! Uz ovu poruku Antonela Rokuco i dalje, posle tri i po godine, među istaknutim objavama drži serijal fotografija s Lionelom Mesijem i njihovom trojicom sinova posle finala Mundijala u Kataru.

Isti scenario priželjkuje, razume se, i posle Mundijala koji večeras počinje u Meksiko Sitiju.

I dok sanja o Zlatnom globusu u rukama svog supruga, gde bi Leo mogao da udari na arhirivala, 34-godišnja Argentinka skuplja boju pred dolazak na utakmice Svetskog prvenstva 2026. na kojima će, dabome, biti najveća podrška kapitenu „gaučosa“.

Nesvršena zubarka koji za život zarađuje od društvenih mreža i to ihaha - 39,3 miliona pratilaca na Instagramu - pokazala je tom prilikom neverovatnu figuru u minijaturnom bikiniju s leopard printom. Pokazala je telo kakvog se ne bi postidele ni 20-godišnjakinje, kamoli žena koja je triput rađala. Otud ne čude silni pohvalni komentari, poput ovih:

„Kraljica“, „Prelepa“, „Obožavam taj dres“...

Leo i Antonela su iz istog kraja Rozarija, trećeg po veličini grada u Argentini. Upoznali su se još kao deca, a vezu su potvrdili 2009. kad je on imao 22, a ona 19. Venčali su se leta 2017. Imaju sinove Tijaga (13), Matea (10) i Ćira (8), sve rođene u Barseloni.

Argentina je uz rekord Lionela Mesija, inače, u generalnoj probi pred Mundijal pobedila Island 3:0 u Obernu (Alabama), tamo gde je trebalo da naši „orlovi“ testiraju aktuelne šampione sveta. Možda je bolje što nisu...