Sklapaju se kockice za sledeću sezonu. Tonje Džekiri ostaje u Humskoj.

Posle trijumfa nad Dubaijem, potvrdio je da će nastaviti da nosi crno-beli dres.

-Da, ostajem. Uzbuđen sam zbog toga. To je razgovor koji smo imali i biću ovde. Zahvalan sam klubu na poverenju i na tome što veruje u ono što donosim ekipi - istakao je Tonje Džekiri u razgovoru za Meridian sport.

Ostaje da se vidi kakva će biti sudbina Bruna Fernanda i da li ovo znači da će centar iz Angole morati da potraži novi klub.