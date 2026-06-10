Lionel Mesi i u poznim igračkim godinama nastavlja da ispisuje istoriju. Legendarni Argentinac je u prijateljskoj utakmici protiv Islanda postigao gol i tako postao najstariji strelac u istoriji svog nacionalnog tima.

Aktuelni svetski šampion je slavio sa 3:0, čime je napravio odličnu uvertiru za predstojeće Svetsko prvenstvo. Mesi je pogodio iz penala i tako nadmašio rekord legendarnog Anhela Labrune, koji je bio na snazi još od 1957. godine. Labruna je svoj poslednji pogodak za reprezentaciju postigao sa 38 godina, 11 meseci i osam dana u istorijskoj pobedi nad Brazilom na Marakani, dok je Mesi protiv Islanda bio strelac sa 38 godina, 11 meseci i 16 dana.

Pored Mesija, strelci za Argentinu bili su Barko i Tijago Almada. Mesi je najbolji strelac u istoriji Argentine, a ovo mu je bio 117. gol u dresu "gaučosa" na 199 utakmica.

Argentina će odbranu titule na Mundijalu početi 17. juna utakmicom protiv Alžira.