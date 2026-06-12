Najnoviji presek FIFA rang-liste doneo je bolno otrežnjenje za reprezentaciju Srbije, koja je nakon ubedljivih poraza od Zelenortskih Ostrva (0:3) i Meksika (1:5) pokvarila plasman za četiri pozicije.

Naša selekcija trenutno zauzima 43. mesto na svetu, što je ujedno i najveći pad zabeležen među prvih sto nacionalnih timova.

Na samom vrhu svetskog fudbala došlo je do smene na tronu, koji je preuzela aktuelni šampion Argentina zahvaljujući trijumfima nad Hondurasom (2:0) i Islandom (3:0). Španija je zadržala stabilnu drugu poziciju, dok je Francuska, nakon neočekivanog poraza od Obale Slonovače (1:2), skliznula sa prve na treću poziciju.

U elitnom društvu deset najbolje rangiranih nalaze se još Engleska, Portugal i Brazil, dok je istorijski uspeh ostvario Maroko. Afrička selekcija se lansirala na visoko sedmo mesto, što je njihov ubedljivo najbolji plasman još od uspostavljanja zvanične FIFA rang-liste 1993. godine.