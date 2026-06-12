Fudbalski svet tuguje za još jednim velikanom! Hercules Brito Ruas, legendarni centralni bek selekcije Brazila koja se 1970. godine popela na krov sveta, preminuo je u četvrtak u 86. godini.

Fudbalska konfederacija Brazila (CBF) potvrdila je ovu tužnu vest, ali nije iznosila detalje o uzroku smrti.

Brito je bio neizostavni deo jedne od najboljih generacija u istoriji fudbala. Za reprezentaciju "Selesaa" odigrao je 61 utakmicu u periodu od 1964. do 1972. godine. Bio je učesnik Mundijala 1966. godine, ali je vrhunac slave doživeo četiri godine kasnije u Meksiku, kada je činio neprobojan bedem u odbrani zajedno sa Vilsonom Pjacom, čuvajući leđa asovima poput Pelea, Žerzinja i Tostaoa.

-Brito nas je napustio kao jedan od najvećih defanzivaca u istoriji brazilskog fudbala. Njegov doprinos pobedi na Svetskom prvenstvu 1970. godine zauvek ćemo pamtiti - izjavio je predsednik konfederacije Samir Šaud.