Janik Siner nije na najbolji način počeo 2026. godinu. Italijanski teniser je u polufinalu Australijan opena izgubio od Novaka Đokovića i tako ostao bez titule u Melburnu, da bi potom neočekivano ispao u četvrtfinalu Dohe od Jakuba Menšika.

Mnogi su smatrali da je došlo do pada u formi, ali je usledio moćan odgovor prvog reketa sveta.

Siner je vezao titule u Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu, a velike su šanse da to učini i u Madridu. Ono što mu ide u prilog jeste to što je Karlos Alkaraz van terena zbog povrede zgloba desne ruke, zbog koje će propustiti Rolan Garos.

Janik se plasirao u osminu finala Mastersa u prestonici Španije, čime je nastavio sa pobedama na turnirima iz ove kategorije. Već je prestigao Rafaela Nadala, koji je ostao na 23 a sada želi da ugrozi Rodžera Federera i Novaka Đokovića.

Legendarni Švajcarac je svojevremeno nanizao 29 pobeda na turnirima Masters serije, dok je najbolji teniser svih vremena rekorder sa 31 trijumfom u nizu.

S obzirom na Sinerovu formu, postoje sasvim realne šanse da sruši rekorde Rodžera i Novaka. Italijanu trenutno niko ne može da stane na put, jer igra sjajan tenis i jasno je da osim Đokovića i Alkaraza teško ko može da ga pobedi.

Ipak, Srbin i Španac su trenutno van terena, pa je Sineru otvoren put da nastavi sjajnu seriju. Priliku da nastavi niz imaće u osmini finala Madrida gde će igrati sa boljim iz duela Kameron Nori - Tijago Tirante.