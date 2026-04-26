Najbolji teniser sveta je bez većih problema savladao Danca Elmera Melera sa 2:0, po setovima 6:2, 6:3, nakon jednog sata i 17 minuta igre.

Siner je furiozno započeo ovaj meč i poveo 5:1. Izgubio je jedan gem na svoj servis, ali je odmah uzvratio brejkom i priveo ovaj deo igre kraju.

Meler je pružio za nijasnu jači otpor u drugom setu. Janiku je bila dovoljna jedna brejk lopta da oduzme servis protivniku i rutinski dođe do pobede.

Italijan je tako nastavio sa sjajnim rezultatima ove godine pošto je stigao do 19. uzastopne pobede. Poslednji poraz je doživeo u februaru u Dohi, a od tada je osvojio Indijan Vels, Majami i Monte Karlo. Veliki je favorit za titulu i u Madridu pošto su ranije od turnira odustali njegovi glavni konkurenti Novak Đoković i Karlos Alkaraz.

Siner će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Nori-Tirante.