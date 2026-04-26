Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u ovim trenucima igraju 179. "večiti" derbi.

Crveno-belima je na ovoj utakmici dovoljan bod kako bi i matematički obezbedili devetu uzastopnu šampionsku titulu, ali nema sumnje da će izabranici Dejana Stankovića ići na pobedu, što su pokazali u ranoj fazi meča.

Domaći tim je u 18. minutu stigao do prednosti. Katastrofalno je bila postavljena odbrana crno-belih. Katai je ostao potpuno sam na levoj strani i poslao loptu u peterac, a na pravom mestu se našao Strahinja Eraković koji je savladao Marka Miloševića.

Čekamo odgovor Partizana.