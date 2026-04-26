Denver Nagetsi i Nikola Jokić se nalaze u veoma teškoj situaciji pošto gube 3:1 u seriji od Minesote i na korak su od ispadanja iz plej-ofa.

Jokić ne blista u ovoj seriji i ponovo je loše šutirao iz igre. Srpski košarkaš je postigao 24 poena, a uz to je imao 15 skokova, 9 asistencija i 4 izgubljene lopte, ali je iz igre šutirao 8/22.

Posle utakmice se desilo nešto krajnje bizarno pošto su Jokiću ukrali donji veš.

Kako piše novinar Athletica, ugledni Džejson Kvik, centar Denvera se požalio u svlačionici.

- Neko mi je ukrao gaće - rekao je Jokić i uznemireno gledao po svlačionici gde bi mogle da budu.

Nikola je bio šokiran zbog toga, ali donji veš nije uspeo da pronađe.

Naredna utakmica je na programu u utorak od 4.30 po našem vremenu, a Denveru su šanse porasle pošto je Minesota ostala bez Entonija Evdardsa i Dontea Divićenca koji će odsustvovati zbog povrede.