Denver Nagetsi nalaze se pred eliminacijom, pošto gube od Minesote sa 3:1. Nikola Jokić nije na prepoznatljivom nivo, što za posledicu ima ovakav razvoj događaja.
Novinar ESPN-a, Endi Bejli ne veruje da Nagetsi mogu do preokreta.
On je otišao korak dalje, te je istakao kako je era Nikole Jokića gotova!
- Nagetsi su verovatno gotovi. Kada ispadnu, priča o eri Nikole Jokića bi se lako mogla predstaviti kao priča o nedovoljnim dostignućima, čak i sa povredama i titulom iz 2023. godine. Od devet trostrukih MVP igrača, Jokić i Mozes Meloun su jedina dvojica bez višestrukih šampionskih titula - napisao je Bejli na društvenim mrežama.
Komentari (0)