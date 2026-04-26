Denver je poražen u gostima protiv Minesote Timbervulvs sa 112:96 i sada gubi sa 3:1 u seriji koja se igra do četiri pobede.

U samoj završnici, na svega nekoliko sekundi do kraja, Nikola Jokić je izgubio živce.

Posle napada Nagetsa, lopta je stigla do Džejdena Mekdenijelsa koji je bio usamljen ispred koša protivnika.

Odlučio je da postigne poene, iako takav potez niko ne radi u ovakvim situacijama, već je praksa da se drži lopta dok ne istekne poslednjih nekoliko sekundi.

To je razbesnelo Jokića koji se zaleteo na protivnika i tada je nastala tuča. Sudije su pogledale snimak čitave situacije, nakon čega je izbačen Nikola Jokić, kao i košarkaš Minesote, Džulijus Rendl.



NBA pravilnik ne ostavlja mnogo prostora za interpretaciju kada su u pitanju situacije u kojima igrač napusti svoj prostor i nasrne na protivnika. S obzirom na to da je Jokić već isključen sa utakmice, situacija ne obećava.



Prema standardima lige, svaki igrač koji namerno inicira fizički kontakt van okvira košarkaške igre suočava se sa automatskom novčanom kaznom koja se meri desetinama hiljada dolara, kao i suspenzijom od najmanje jedne utakmice, ukoliko se proceni da je igrač „eskalirao sukob“.

Faktor zaletanja na protivnika bi mogao da bude naproblematičniji.





Ono što Jokiću ne ide u prilog jeste sama priroda incidenta. Kako NBA komisija posebno sankcioniše "zaletanje preko pola terena“, momentum koji je Nikola imao prilikom ulaska u klinč mogao bi da se okarakteriše kao agresivno ponašanje koje zahteva oštriju kaznu od standardne jedne utakmice.

Odluka će biti doneta u narednih 24 časa, nakon detaljnog pregleda snimka iz svih uglova.