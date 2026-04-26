Denver je poražen u gostima protiv Minesote Timbervulvsa sa 112:96 i sada gubi sa 3:1 u seriji koja se igra do četiri pobede.

U samoj završnici, na svega nekoliko sekundi do kraja, Nikola Jokić je izgubio živce.

Posle napada Nagetsa, lopta je stigla do Džejdena Mekdenijelsa koji je bio usamljen ispred koša protivnika.

Odlučio je da postigne poene, iako takav potez niko ne radi u ovakvim situacijama, već je praksa da se drži lopta dok ne istekne poslednjih nekoliko sekundi.

To je razbesnelo Jokića koji se zaleteo na protivnika i tada je nastala tuča. Guranje, povlačenje za dres, gužva... Ubrzo su se priključili i ostali igrači a mnogi od njih su izgledali kao da samo žele da prekinu sukob.

Sudije su pogledale snimak čitave situacije, nakon čega je izbačen Nikola Jokić, kao i košarkaš Minesote, Džulijus Rendl.