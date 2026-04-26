Zlatan Ibrahimović je tokom karijere promenio veliki broj klubova, a najveću slavu je stekao u Milanu. Došao je u redove "rosonera" 2010. na pozajmicu iz Barselone, proveo dve sezone na "San Siru", odakle je otišao u Pari Sen Žermen, da bi se potom u smiraj karijere vratio u redove sedmostrukog šampiona Evrope.
Međutim, Ibra je trebalo da dođe u Milan još 2006. godine. To se nije desilo zbog dvomeča sa Crvenom zvezdom u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sve to je legendarni švedski napadač otrkio u svojoj autobiografiji "Adrenalin".
- Nakon sudijskog skandala 2006, Juventus je degradiran u Seriju B. Biram da napustim klub i potpišem za Inter, najvećeg Modijevog neprijatelja. Kad sam ga obavestio, nije me grdio, niti išta rekao, možda zato što je tada imao većih problema za rešavanje - počeo je svoju priču Ibra.
Tada je samo nekoliko igrača ostalo u klubu - Đanluiđi Bufon, Alesandro Del Pjero, David Trezege, Mauro Kamoranezi... Zlatan je imao druge planove.
- Počeo sam pripreme sa Juventusom na planini. Bio sam u sobi sa Nedvedom, ali sam očekivao da idem. Da sam imao godina koliko sada, ostao bih da pomognem timu da se vrati u Seriju A, kao što sam uradio s Milanom, koji sam vratio na vrh. Ali bio sam na početku karijere, hteo sam da igram Ligu šampiona, a ne Seriju B, bio sam mlad i gladan golova - objasnio je on.
Imao je Zlatan tada mnogo ponuda na stolu, a jedna je bila od Milana. koji se izborio da ga nekako i pored skandala puste u kvalifikacije za Ligu šampiona. Žrebom je odlučeno da "rosoneri" igraju protiv Zvezde. Na kraju je Milan ušao u Ligu šampiona, ali bez Ibrahimovića.
- Pre nego sam potpisao za Inter, takođe mi je i Milan ponudio ugovor, ali pod jednim uslovom: da se sačeka preliminarna faza Lige šampiona protiv Crvene zvezde. 'Ako se kvalifikujemo, klub će imati više novca.' Bili su sigurni da ću svakako otići kod njih jer je Milan klub koji je bio više u modi, samo tri godine ranije osvojio je Ligu šampiona, dok Inter nije osvojio Skudeto sedamnaest godina. Inter mi je, međutim, dao bolju ponudu. Onda se Mino vratio u Milan: 'Ako će Ibra biti vaš igrač broj jedan, mora imati najveću platu u timu.' Braida i Galijani su odgovorili: 'Čak i da nam se Gospa ukaže, nećemo menjati ugovor koji smo vam ponudili.
To je bio kraj. Kada je čuo šta su čelni ljudi MIlana, sa kojima je kasnije postao najbliži prijatelj, rekli njegovom agentu, Zlatan Ibrahimović je prelomio i potpisao za Inter.
- Uvređio me je taj odgovor sa Gospom. To je značilo da me Milan nije dovoljno želeo, a ja ne idem na mesto gde fali entuzijazma. Naredio sam Minu: 'Zaključi ugovor sa Interom. Pobrinću se da uzmem taj Skudeto nakon sedamnaest godina. To je izazov.' Te večeri kad sam potpisao za Inter, Berluskoni je bio na večeri u jednom milanskom restoranu. Svirao je gitaru za stolom s prijateljima. Smejali su se i zabavljali. Ispričali su mi da je, čim su mu preneli za moje potpisivanje za Inter, odložio gitaru i sat vremena ćutao - napisao je u svojoj autobiografiji "Adrenalin" Zlatan Ibrahimović.
