- Počeo sam pripreme sa Juventusom na planini. Bio sam u sobi sa Nedvedom, ali sam očekivao da idem. Da sam imao godina koliko sada, ostao bih da pomognem timu da se vrati u Seriju A, kao što sam uradio s Milanom, koji sam vratio na vrh. Ali bio sam na početku karijere, hteo sam da igram Ligu šampiona, a ne Seriju B, bio sam mlad i gladan golova - objasnio je on.

Imao je Zlatan tada mnogo ponuda na stolu, a jedna je bila od Milana. koji se izborio da ga nekako i pored skandala puste u kvalifikacije za Ligu šampiona. Žrebom je odlučeno da "rosoneri" igraju protiv Zvezde. Na kraju je Milan ušao u Ligu šampiona, ali bez Ibrahimovića.

- Pre nego sam potpisao za Inter, takođe mi je i Milan ponudio ugovor, ali pod jednim uslovom: da se sačeka preliminarna faza Lige šampiona protiv Crvene zvezde. 'Ako se kvalifikujemo, klub će imati više novca.' Bili su sigurni da ću svakako otići kod njih jer je Milan klub koji je bio više u modi, samo tri godine ranije osvojio je Ligu šampiona, dok Inter nije osvojio Skudeto sedamnaest godina. Inter mi je, međutim, dao bolju ponudu. Onda se Mino vratio u Milan: 'Ako će Ibra biti vaš igrač broj jedan, mora imati najveću platu u timu.' Braida i Galijani su odgovorili: 'Čak i da nam se Gospa ukaže, nećemo menjati ugovor koji smo vam ponudili.

To je bio kraj. Kada je čuo šta su čelni ljudi MIlana, sa kojima je kasnije postao najbliži prijatelj, rekli njegovom agentu, Zlatan Ibrahimović je prelomio i potpisao za Inter.