Proslavljeni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović ponovo je u centru pažnje.

Ibrahimović je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa slavnim bokserom Tajsonom Fjurijem.

- BREAKING NEWS!Dešava se 1. avgusta, Dablin, Irska - napisao je Zlatan Ibrahimović.

Naravno, to je bilo dovoljno da fanovi počnu sa spekulacijama o egzibicionom bokserskom meču između dvojice velikih šampiona.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje da li se sprema pravi egzibicioni meč ili je u pitanju samo vrhunski isplanirana marketinška kampanja dve sportske legende.

