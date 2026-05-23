Daglas Ovusu bio je jedna od skupljih kupovina Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku. Međutim, nije opravdao očekivanja.

Zimski novajlija iz Radnika je od dolaska na Marakanu odigrao 12 mečeva, postigao dva gola i zabeležio jednu asistenciju.

Viktorija Plzenj bila je zainteresovana za njegove usluge i zimus, a nedavno je obnovila interesovanje za internacionalca iz Gane. Delovalo je da će ovaj put transfer biti ozvaničen. Češki klub je nudio Zvezdi 4,3 miliona evra, odnosno 3,3 fiksno i milion kroz bonuse.

Mladi reprezentativac Gane dogovorio je lične uslove, ali je do problema došlo posle medicinskih testova, tako da se transfer verovatno neće realizovati.