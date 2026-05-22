Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv OFK Beograda u poslednjem kolu Superlige Srbije. To će biti odlična prilika za crveno-bele da održe svečanu ceremoniju dodele pehara šampiona Srbije za sezonu 2025/2026.

Ali, to nije kraj iznenađenjima u taboru crveno-belih. Zvezda će iskoristiti priliku i da predstavi novi dres u kom će nastupati u narednoj sezoni, a sada znamo i kako će on izgledati.

Fudbalski klub "Crvena zvezda" je osvojila 30 trofej u Kupu Srbije, a pre mesec dana je ponela i 37 titulu šampiona države.