Trener Crvene zvezde Saša Obradović neće napustiti redove crveno-belih, bar ne još uvek.

Iako je veliki broj medija preneo da je Obradović bivši, to, bar za sada nije slučaj.

Pored najavljenog sastanka koji je zakazan za petak uveče, postoji još jedna velika kočnica za Zvezdu, a to je Obradovićev ugovor.

Nekadašnji strateg Monaka ima ugovor do kraja sledeće sezone, a kako crveno-beli još uvek isplaćuju Janisa Sferopulusa, jasno je da bi dva trenera koja su van kluba, a i dalje na platnom spisku, predstavljao ozbiljan udar po budžet.

U Zvezdi će pokušati da u narednih par dana reše tu situaciju, a onda će biti poznato da li Obradović dobija poverenje ili će sezonu na klupi završiti sa nekim od pomoćnika ili možda Milanom Tomićem.