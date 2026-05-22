

Teniser srpskog porekla Luka Pavlović plasirao se u glavni žreb Rolan Garosa nakon pobede u poslednjem kolu kvalifikacija nad Darvinom Blenčom sa 2:0 (6:2, 6:4).

Ovo je najveći uspeh u karijeri 26-godišnjeg tenisera koji je rođen u Francuskoj, živeo u Beogradu, ali odabrao da igra pod zastavom Francuske.

Luka do sada nikada nije igrao na grend slemu, a najveći uspeh u karijeri ostvario je osvajanjem dubl Čelendžera u Indiji u tandemu sa srpskim teniserom Stefanom Latinovićem.

Osvajao je Fjučerse i to njih šest, a svi su bili u Srbiji, odnosno u Kuršumljiskoj banji i Pirotu.

Sada će imati priliku da zaigra na velikoj sceni.