Srpski teniser i četvrti igrač sveta, igraće protiv Francuza u nedelju, prema informacijama drugog grend slema sezone.

Pored Đokovića, istog dana će na teren i dva srpska tenisera, Miomir Kecmanović protiv Fabijana Marožana i Hamad Međedović protiv Janika Hanfmana.

Tako je određeno da će u nedelju igrati taj deo žreba u kojem se nalazi i Novak Đoković. Podsetimo, već u trećem kolu, ukoliko uspešno prebrodi prva dva, Đoković bi mogao da se sastane sa Dinom Prižmićem. Hrvatski teniser ga je savladao u Rimu, a njegov protivnik pre duela sa Novakom mogao bi da bude Žoao Fonseka.