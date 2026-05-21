Fudbal
"Šokiran sam!" Tuhel otpisao Megvajera
Reprezentativac Engleske bez dlake na jeziku
Fudbaler Mančester junajteda i dugogodišnji standardni reprezentativac Engleske Hari Megvajer rekao je da je šokiran i razočaran izostankom sa spiska reprezentacije za predstojeće Svetsko prvenstvo.
Selektor Engleske Tomas Tuhel će u petak saopštiti spisak od 26 igrača za Mondijal, ali na njemu očigledno nema mesta za 33-godišnjeg defanzivca koji se zbog toga oglasio na Instagramu.
-Šokiran sam i razočaran izostankom sa spiska reprezentacije. Ništa ne volim više nego da obučem taj dres. Želim saigračima sve najbolje ovog leta - napisao je između ostalog Megvajer na Instagramu.
Megvajer je od 2017. redovno član državnog tima za koji je odigrao 66 utakmica i dao sedam golova.
Fudbal
SLAVIĆE SE TITULA Ronaldo postao šampion
22:05 | 0
Najnovije
Najčitanije
1D
Komentari (0)