Fudbaler Mančester junajteda i dugogodišnji standardni reprezentativac Engleske Hari Megvajer rekao je da je šokiran i razočaran izostankom sa spiska reprezentacije za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Selektor Engleske Tomas Tuhel će u petak saopštiti spisak od 26 igrača za Mondijal, ali na njemu očigledno nema mesta za 33-godišnjeg defanzivca koji se zbog toga oglasio na Instagramu.

-Šokiran sam i razočaran izostankom sa spiska reprezentacije. Ništa ne volim više nego da obučem taj dres. Želim saigračima sve najbolje ovog leta - napisao je između ostalog Megvajer na Instagramu.

Megvajer je od 2017. redovno član državnog tima za koji je odigrao 66 utakmica i dao sedam golova.