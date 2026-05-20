Crvena zvezda je našla naslednika Ivice Jevtića. Novi šef stručnog štaba muške odbojkaške ekipe je Karlos Švanke.

Odbojkaški klub se oglasio saopštenjem u kome je poželeo dobrodošlicu brazilskom stručnjaku.

- Karlos ima bogatu igračku i trenersku karijeru i igrao je za brojne brazilske klubove kao i za nacionalni tim, kao trener ima zavidno međunarodno iskustvo koje je stekao vodeći klubove u Brazilu, Švajcarskoj, Kataru, Bahreinu, Kuvajtu kao i reprezentacije Meksika i Bahreina. Sigurni smo da će svojim iskustvom i stručnošću spremiti i voditi naše momke do najviših ciljeva - navodi se u saopštenju.