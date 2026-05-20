Reprezentativac Srbije Andrej Ilić mogao bi uskoro da zaigra u Premijer ligi i tamo se priključi Nikoli Milenkoviću i Đorđu Petroviću.

Kako se može čuti, za njegove usluge zainteresovan je Koventi koji je nedavno obezbedio promociju u elitu.

Napadač Union Berlina iza sebe ima sasvim dobru sezonu gde je postigao šest i namestio 12 golova. Navodno, Koventiju više odgovara ovaj drugi parameter jer traže igrača koji bi pored golova znao i kako da ih "namesti".

Pored Koventija postoji i interesovanje Fulama.