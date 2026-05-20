Fudbaler Juventusa i reprezentativac Srbije Dušan Vlahović još uvek ne zna gde će igrati naredne sezone, a do kraja aktuelnog ugovora ima nešto više od mesec dana.

Pojavili su se detalji ugovora koji još uvek nije potpisan. Juventus želi da ga zadrži, ali ne pod bilo kojim uslovima. Tačnije, glavni problem je, naravno, novac.

U Torinu ne mogu više da plaćaju 12 miliona evra po sezoni, koliko je Srbin zarađivao do sada i žele da to smanje upola, odnosno na 6.000.000. Vlahović i njegovi predstavnici traže osam miliona i tu je zapelo i nikako da se pomakne.

Navodno se nudi kompromisno rešenje, odnosno kratkotrajni ugovor od dve sezone po kom bi Vlahović dobio veći novac, a Juventus ne bi imao za vratom prevelike rashode.

Vlahović je trenutno najplaćeniji fudbaler Serije A, a Juventus više nije u stanju to da isprati.