Skandal koji je potresao engleski fudbal ne jenjava. Naprotiv, iz dana u dan dobija nove slojeve i sve ozbiljnije posledice. Ono što je krenulo kao priča o maloj prevari u borbi za Premijer ligu, pretvorilo se u krizu koja može da sruši planove jednog kluba, ugled ljudi u njemu i finansijsku budućnost vrednu stotine miliona evra.

U centru svega nalazi se Sautempton, koji je zbog afere “Spygate” ostao bez šanse da kroz plej-of dođe do Premijer lige, uz dodatnu kaznu od četiri boda u sezoni 2026/27 u Čempionšipu. Priča se sada dodatno komplikuje, jer se pojavljuju i novi potezi unutar kluba koji bi mogli da otvore još veći haos.

Prema informacijama koje prenosi talkSPORT, razmatra se i opcija da klub otpusti trenera Tondu Ekerta. Mladi nemački stručnjak, star 33 godine, priznao je da je bio odgovoran za slanje osobe koja je špijunirala trening Midlzbroa, sa ciljem da se snime njegove pripreme pred ključni polufinalni duel plej-ofa.

Situacija je dodatno eskalirala pošto je srpski vlasnik Dragan Šolak navodno besan na Ekerta, smatrajući da je svojim potezima ozbiljno narušen imidž Sautemptona i da je time praktično “spaljena” finansijska dobit koja bi u slučaju plasmana u Premijer ligu mogla da premaši 200 miliona evra.