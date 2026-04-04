Fudbaleri Sautemptona priredili su senzaciju u četvrtfinalu FA kupa pošto su na svom terenu pobedili Arsenal sa 2:1.

Tim koji se takmiči u Čempionšipu je uspeo da eliminiše lidera Premijer lige i tako nastavlja borbu za trofej.

Sautempton je poveo u 35. minutu golom Stjuarta. Do kraja prvog poluvremena se rezultat nije menjao, a onda je Arsenal u 68. minutu stigao do izjednačenja preko Viktora Đekereša.

Očekivalo se tada da tim Mikela Artete dođe do preokreta, ali je u završnici usledio novi šok.

Čarls je u 85. minutu postigao gol za 2:1 i erupciju oduševljenja na tribinama. Nije više bilo promene rezultata i Sautempton je prošao dalje.

Ranije danas su polufinale obezbedili Mančester siti i Čelsi, a poslednja četvrtfinalna utakmica je na programu u nedelju, kada će se sastati Vest Hem i Lids.