Katalonci su slavili pogocima Markusa Rašforda u 42. i Roberta Levandovskog u 87. minutu, srećno posle udarca Žoaa Kansela i odbijene lopte, dok je jedini gol za Atletiko postigao Đulijano Simeone u 39. minutu.

Barselona je imala igrača više celo drugo poluvreme jer je u finišu prvog isključen Niko Gonzales.

Nakon današnjeg poraza Reala na gostovanju Majorci (2:1) Barselona vodi na tabeli sa 76 bodova, sedam više od najvećeg rivala.

Barselona i Atletiko ponovo će se sastati već u sredu u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona.