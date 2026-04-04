Fudbaler Njukasla Kiran Tripije saopštio je danas da napušta klub na kraju sezone.

- Došlo je vreme da napustim ovaj neverovatni klub posle četiri i po godine. Ovde sam se najviše osećao kao kod kuće. Emotivno je i zaista će mi nedostajati. Želim da se zahvalim navijačima na podršci i u dobrim i lošim vremenima. Uvek ste me podržavali, uvek ste bili uz mene - rekao je Tripije u video poruci.

Tripije (35) je došao u Njukasl iz madridskog Atletika na početku 2022. godine. Za "svrake" je odigrao 157 utakmica u svim takmičenjima, a postigao je četiri gola. Sa Njukaslom je 2025. godine osvojio Liga kup.