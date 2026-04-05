Košarkaši Denvera pobedili su San Antonio posle produžetka rezultatom 136:134.

Nestvarna utakmica je viđena u Koloradu, a u centru pažnje je bio okršaj verovatno dva najbolja igrača planete - Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.

Pobedu je na kraju odneo srpski as koji je odigrao neverovatan meč i postigao 40 poena, uz osam skokova i 13 asistencija. Brljirao je i Francuz sa 34 poena, 18 skokova i sedam asistencija, ali će mirati još da uči od trostrukog MVP-a.

Atomska košarka je viđena i od starta je krenulo žestoko. U prvoj četvrtini je postignuto čak 79 poena i Sparsi su posle uvodnih 12 minuta vodili 43:36.

Nastavilo se u istom ritmu i u drugoj deonici. Velkiki broj poena, serije na obe strane, dominacija Jokića i Vembija, ali je San Antonio sačuvao prednost (72:65).

Nagetsi su odlično otvorili drugo poluvreme i prišli na tri poena zaostatka, ali su gosti odbili taj nalet i trojkom Vembanjame poveli 85:77. Bilo je i +10, a onda brza serija Denvera 10:0. Pred poslednji kvartal su Sparsi imali četiri poena prednosti.

Ponovo su Sparsi pobegli i ponovo se Nagetsi vraćaju, a trojkom Džamala Mareja je usledio preokret. Uzvratili su Sparsi i zakucavanjem Vembanjame poveli 122:116 na minut i po do kraja. Delovalo je da idu ka pobedi, ali se uporni domaćin nije predavao i to mu se isplatilo. Nakon prave drame je bilo 124:124 i otišlo se u produžetak!

Strašna borba se vodila i u dodatnih pet minuta. Jokić je briljirao i u tom delu igre sa sedam poena. Pri rezultatu 133:131 imao strašnu blokadu, a onda je poenima rešio meč i doneo veliku pobedu Denveru, osmu zaredom.