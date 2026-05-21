Iako su Katalonci, vidljvo fizički dominantniji u odnosu na svakog rivala u ovoj konkurenciji, rano došli do osam poena prednosti, Avramovićevi izabranici su pokazali karakter i serijom trojki došli do preokreta. I do vođstva na poluvremenu 42:40.

Međutim, od tog momenta se sve promenilo. Crveno-beli su znatno slabije otvorili drugo poluvreme, nisu mogli da održe nivo igre iz prvog poluvremena ..

Ipak, nema mnogo šta da se zameri Crvenoj zvezdi, Barselona je maksimalno prebacila težište igre ispod koša, a visoki igrači tog tima su dominirali.

Treća četvrtina završena je rezultatom 37:19 u korist Katalonaca, što najbolje odslikava stanje na terenu.

Crveno-beli su pokazali talenat, četvorica su završila meč sa dvocifrenim košgeterskim učinkom, ali duge ruke i atleticizam igrača Barse uticao je da Zvezda izgubi čak 25 lopti na ovom meču iz kojih su igrači Barselone kontranapadima stizali do lakih poena.

Zvezdu već u petak očekuje utakmica sa selekcijom ANGT U18.