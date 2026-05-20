Košarkaši Crvene zvezde i Partizana u četvrtak igraju drugi meč polufinala ABA lige. Prvi susret pripao je crno-belima (100:94), pa će tim sa Malog Kalemegdana pokušati da izbori majstoricu.

Zvezda će biti domaćin druge utakmice u Pioniru, što je pomalo i iznenađenje, s obzirom na to da su čitave sezone kao domaćin nastupali u Beogradskoj areni.

ABA liga je sada objavila i ko će biti arbitri na ovom meču, a radi se o iskusnim sudijama iz ABA lige.

Kao sudijski trojac su postavljeni Saša Pukl, Sašo Petek i Igor Dragojević.

Prethodni meč u Beogradsokj areni su sudili Tomislav Hordov, Miloš Koljenšić i Josip Radojković.

Podsetimo, druga utakmica je na programu u četvrtak, 21. maja, s početkom od 20 časova.