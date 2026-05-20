Krenulo je kao bajka, ali... Nešto se dešava u Zvezdi i to sa trenerom. Očigledno je da Saša Obradović ima probleme i da ne uspeva da kontroliše ekipu. Kakav ugovor ima iskusni stručnjak?

Obradoviću i bišem treneru Zvezde Janisu Sferopulosu, prema aktuelnim ugovorima, vezani su za crveno-bele do 2027. godine, što klub stavlja u specifičnu i nimalo jednostavnu situaciju usred sezone i u jeku rezultatskog pritiska i nezadovoljstva dela navijača prenosi "Kurir".

Obradović se nalazi pod sve većim pritiskom javnosti, a deo navijača Zvezde otvoreno traži promene i njegov odlazak iz kluba, nezadovoljni oscilacijama u rezultatima i igri.

Uprava kluba bi u narednom periodu mogla da bude primorana da preseče i definiše jasan pravac kako dalje, jer dvostruki trenerski aranžman i rastući pritisak sa tribina i društvenih mreža stvaraju sve napetiju situaciju.

Ostaje da se vidi kakva će odluka biti...