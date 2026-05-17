Košarkaši Crvene zvezde u ponedeljak od 20.00 igraju protiv Partizana prvi meč polufinala plej-ofa ABA lige protiv večitog rivala.



Trener Zvezde Saša Obradović oglasio se dan uoči meča sa crno-belima:

- Nebitno je ko je u boljoj poziciji, u manjem ritmu ili čiji igrači su povređeni, 50-50 je uvek, to znamo. I kada je Zvezda bila najbolja, gubili smo, ali i obratno. To je istorija pokazalo, da nema favorita. Neka dobra energija, mentalna prisutnost, to će odlučiti pobednika - rekao je Obradović i dodao:



- Prošla utakmica je prošla u znaku Partizanovih bekova, pričali smo o tome, kako da ih bolje iskontrolišemo. To je pre svega priča. Što se nas teče, možda nije tako loše igrati protiv nekog zahtevnog kao što je Cedevita. Negde gde su mogli biti dani odmora, imali smo utakmice, tu nam je fokus. Da li je bolja priprema ili više dana provedenih u pripremi, možda jeste, a nekada i nije, ali znamo šta odlučuje pobednika - zaključio je Obradović.