Fudbaleri Partizana odigrali su bez golova sa Čukaričkim u meču 37. kola Superlige Srbije. Crno-beli su sebi značajno zakomplikovali situaciju u borbi za drugo mesto. Tim Srđana Blagojevića sada ima 70 bodova, koliko i drugoplasirana Vojvodina, koja od 20 časova igra protiv OFK Beograda. Sada više ništa ne zavisi od kluba iz Humske koji mora da se nada kiksu Novosađana.

Nije viđena preterano uzbudljiva utakmica na Banovom brdu.

Prvi su zapretili igrači domaćeg tima. Đorđević je umakao čuvaru, šutirao iskosa, ali je lopta otišla pored gola.

U desetom minutu prvi ozbiljan napada Partizana. Sek je dobro probio po desnoj strani, ali niko nije ispratio njegovo oštro ubacivanje.

Samo dva minuta kasnije dobra prilika za crno-bele. Dragojević je uputio centaršut, Ugrešić je dobro primio loptu i šutirao, ali ga je Maiga u poslednjem trenutku izblokirao. U nastavku akcije je probao Polter, ali je njegov udarac bio preslab i Čarapić je lako intervenisao.

U 16. minutu je Dragojević probao sa distance. Nije to loše izgledalo, ali Čarapić nije imao problema.

Ponovo je Sek pripretio u 28. minutu. Namestio se Senegalac i gađao dalji ugao, a Čarapić je odlično reagovao. Probao je Polter da pokupi loptu, ali je bio kratak.

Najbolju priliku u prvom delu crno-beli su imali u 36. minutu. Polter je sjajno proigrao Seka koji je imao jedan na jedan sa Čarapićem, ali je golman Čukaričkog fantastično reagovao i sprečio gol gostiju.

Nova opasnost pred golom domaćina u samoj završnici prvog poluvremena. Vukotić je pronašao Poltera na prvoj stativi, ali Nemac nije najbolje šutirao i Čarapić je odbranio njegov pokušaj.

Prva prilika za Partizan u nastavku u 49. minutu. Lopta se nekako odbila do Dragojevića, koji kao da je bio iznenađen time, pa je slabo šutirao iz izgledne pozicije.

Samo dva minuta kasnije je moglo da bude vrlo opasno po goste. Mlošević je loše reagovao i praktično poklonio loptu protivniku, ali je Simić izblokirao Đurđevića.

Sise je u 63. minutu pokušao da iznenadi Miloševića. Gađao je u bliži ugao, ali je golman crno-belih dobro intervenisao. Blagojević je izmenama pokušavao da prodrma ekipu, ali ni to nije pomoglo.

Kako se utakmica bližila kraju, tako su napadi Partizana bili sve više jalovi. Crno-beli su imali sve manje rešena u završnoj trećini i sve više su se oslanjali na šuteve sa distance. Probao je Sek nekoliko puta, ali je bio neprecizan.

Najbolju šansu Čukarički je imao u 87. minutu. Pavkov je posle kornera gađao glavom i pogodio stativu. Imali su crno-beli mnogo sreće u toj situaciji. Do kraja se rezultat nije menjao i meč je završen bez golova.

U poslednjem kolu Partizan dočekuje Radnik, dok će Čukarički gostovati Železničaru.

ČUKARIČKI - PARTIZAN 0:0

Stadion: FK Čukarički

Sudija: Stanko Ostraćanin

Čukarički: Čarapić - Miletić, Đoković, Maiga, Anđelić - Jovančić, Radosavljević - Grujić, Matijšević, Nikčević - Đorđević

Partizan: Milošević - Đurđević, Simić, Milić, Milovanović - Zdjelar, Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić - Polter

Kraj utakmice! Bez golova na Banovom brdu!

87. minut - Stativa! Najbolja prilika na meču za Čukarički. Pavkov je bio najviši u skoku posle kornera, gađao je glavom u svom stilu, ali je pogodio okvir gola. Mnogo sreće za crno-bele.

84. minut - Pokušaj Trifunovića sa distance, ali je Čarapić bio na visini zadatka.

79. minut - Sve manje vremena za Partizan. Pokušavaju crno-beli da dođu do gola, ali im ponestaje ideje u napadu.

68. minut - Novi pokušaj Seka i ponovo brani Čarapić.

63. minut - Sise je pokušao da iznenadi Miloševića. Gađao je iz teške pozicije sa leve strane, ali je golman Partizana bio spreman.

62. minut - Udarac Đorđevića sa distance, lopta je otišla preko gola.

56. minut - Novi promašaj Seka. Izborio se Senegalac za šut, ali je ponovo bio neprecizan.

51. minut - Mogla je ova situacija skupo da košta goste. Loše je reagovao golman Milošević koji je praktično dodao loptu protivniku. Ipak, Simić je uspeo da izblokira šut Đorđevića.

49. minut - Prvi put su zapretili crno-beli u nastavku. Lopta je stigla do Dragojevića koji je šutirao iz dobre pozicije, ali je gađao pravo u Čarapića.

Kraj prvog poluvremena!

45. minut - Nova sjajna šansa za goste. Vukotić je poslao pas u peterac za Poltera koji je loše zahvatio loptu i Čarapić je uspeo da odbrani.

36. minut - Velika šansa za Partizan! Polter je poslao odličnu loptu u prostor za Seka, Senegalac je izašao jedan na jedan sa Čarapićem, a golman domaćeg tima je fantastičnom intervencijom sprečio vođstvo crno-belih.

28. minut - Evo dobre prilike za Partizan. Sek je uspeo da se namesti i gađa dalji ugao, ali je Čarapić odlično reagovao. Polter je bio blizu da pokupi loptu, ali ostao je kratak.

27. minut - Bez većih uzbuđenja u poslednjih desetak minuta.

16. minut - Solidan pokušaj Dragojevića sa distance. Međutim, Čarapić je bez većih problema intervenisao.

12. minut - Sve veći pritisak Partizana. Dragojević je centrirao, Ugrešić se namestio, ali je njegov pokušaj izblokiran. U nastavku akcije pokušao je Polter, ali pravo u Čarapića. Potom je Nemac još jednom zapretio nakon dodavanja Seka, ali je to ponovo bio lak posao za golmana Čuke.

10. minut - Konačno prete i gosti. Sek je probio po desnoj strani i ušao u peterac, ali je izostala prava završnica.

3. minut - Prvi opasan napad Čukaričkog. Đorđević je pobegao čuvaru, šutirao malo iskosa, ali je lopta otišla pored gola.

Utakmica je počela!

15:10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 36. kola Superlige Srbije između Čukaričkog i Partizana. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja sa Banovog brda.