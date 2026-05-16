Čukarički u nedelju od 16 časova u meču 36. kola Superlige dočekuje Partizan protiv koga je u prethodna dva meča sezone osvojio četiri boda.

- Momci su sjajno trenirali, nadam se da će na utakmici protiv Partizana biti onakvi kakvi bi trebalo da budu. Nemamo imperativ rezultata, za razliku od rivala. Ali, još ranije sam to rekao, ukoliko možemo, gledaćemo da dobijemo svaku utakmicu. A to će biti slučaj i kad bismo izašli na teren sa 11 omladinaca - rekao je trener Čukaričkog Jakšić za klupski sajt.



Jakšić je podvukao da neće moći da računa na nekoliko važnih igrača.

- Kadrovska situacija je vrlo loša. Nedostajaće nam najmanje sedam, na kraju možda čak i deset igrača. Ovi koji su tu, oni su u konkurenciji, imaćemo i nekoliko omladinaca, ali svakako da ćemo kao i u Novom Sadu protiv Vojvodine izvesti najbolji mogući sastav u ovom trenutku. Ambicija u svakom susretu se ne odričemo, pa ni protiv Partizana - zaključio je Jakšić.