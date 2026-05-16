Tim Pepa Gvardiole je u finalu savladao Čelsi rezultatom 1:0 i tako došao do drugog trofeja ove sezone, nakon što je trijumfovao u Liga kupu.

Strelac jedinog gola na "Vembliju" bio je Antoan Semenjo u 71. minutu. Sjajno je reagovao u kaznenom prostoru nakon dodavanja Halanda i prelepim udarcem petom matirao golmana Čelsija za veliko slavlje navijača Sitija.

Mogao je Siti i do ubedljivije pobede, pošto je Matheus Nuneš pogodio stativu. Ipak, rezultat se nije menjao i "građani" su došli do prvog trofeja u ovom takmičenju od 2023. godine. Prethodne dve sezone su gubili u finalu od Mančester junajteda i Kristal Palasa.

Ovo je osmi FA kup u istoriji Mančester sitija, čime je ovaj klub stigao do deobe trećeg mesta večne liste osvajača ovog takmičenja sa Liverpulom, Čelsijem i Totenhemom. Više trofeja imaju samo Arsenal sa 14 i Mančester junajted sa 13 osvojenih pehara.

Imaće Gvardiolini izabranici priliku da osvoje titulu i u Premijer ligi pošto na dva kola do kraja zaostaju dva boda za vodećim Arsenalom i nema sumnje da nas čeka više nego uzdbuljiva završnica.