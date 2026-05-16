Fudbaleri Seltika osvojili su 56. titulu prvaka Škotske, a petu u nizu, pošto su meču poslednjeg kola pobedili kod kuće direktnog rivala za pehar Harts rezultatom 3:1.

Delovalo je da će Harts prekinuti dominaciju Seltika i Rendžersa i doći do prve titule posle 66 godina, ali je velikan iz Glazgova uspeo da se izvuče i stigne do pete uzastopne titule. Hartsu je bilo neophodno da na ovom meču ostane neporažen kako bi došao do velike senzacije, ali nije uspeo.

Titula Seltika mogla bi značajno da utiče na rasplet kvalifikacija za Ligu šampiona i potencijalni put Crvene zvezde ka elitnom takmičenju.

Naime, uspeh šampiona Škotske doveo je do toga da AEK padne među nenosioce u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona.

To automatski otvara mogućnost veoma zanimljivog duela sa crveno-belima, ukoliko oba tima stignu do poslednje runde kvalifikacija.

Prema trenutnoj projekciji žreba za plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona, među nosiocima bi bili Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Seltik, Slovan Bratislava i Leh Poznanj.

Sa druge strane, među nenosiocima bi se nalazili AEK, Celje, Omonia, LASK i Viking.