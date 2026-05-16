Fudbaler Klub Briža Aleksandar Stanković izvesno će pojačati Inter na kraju sezone. Ipak, to ne znači da će ostati deo "neroazura".

Iako klub ima mogućnost da aktivira otkup od Klub Briža u vidu 23 miliona evra, to ne znači da je njegov ostanak na San Siru zagarantovan. Naprotiv, u Milanu vrlo dobro znaju da se takve opcije često pretvore u čistu matematiku, a ne emociju. Ako stigne prava cifra, sve pada u vodu.

Prema pisanju Korijere delo Sporta, već se vrte ponude koje idu i do 40 miliona evra, i to od klubova iz Premijer lige. U Interu to ne gledaju samo kao interesovanje, nego kao potencijalno ozbiljan posao.

Računica je jasna i hladna. Takav transfer bi doneo oko 20 miliona evra čiste zarade. A to u Milanu nije sitnica, već novac koji može da pokrije deo letnje rekonstrukcije i otvori vrata za nova imena, pa čak i za napad na Nika Paza.