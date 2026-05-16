Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju (18.30) igraju meč pretposlednjeg kola plej-ofa Superlige Srbije protiv Radnika u Surdulici.

Trener crveno-belih Dejan Stanković na ovaj meč povešće i tri nova lica, a to su momci iz omladinskog tima.

Šansu da debituju za prvi tim imaće Ognjen Matanović, Dragan Anokić i Strahinja Baucal, piše "Meridiansport".

Matanović i Anokić su reprezentativci Srbije do 19 godina, a Baucal je član selekcije do 17. Ognjen je ofanzivni vezista, a Dragan zadnji vezni, dok Strahinja igra na poziciji štopera.