Španska Marca prenela je da je legendarni Žoze Murinjo na korak od senzacionalnog povratka u Real Madrid i praktično je izvesno da će preuzeti klupu „kraljevskog kluba“ naredne sezone!

Prema informacijama koje dolaze iz Španije, Portugalac je ostao glavni, a praktično i jedini kandidat za novog trenera Madriđana.

Marca navodi da bi Murinjo nasledio Alvara Arbelou i tako započeo svoj drugi mandat na stadionu Santjago Bernabeu, gde je već radio od 2010. do 2013. godine i osvojio prvenstvo Španije, Kup kralja i Superkup.

Posebno je zanimljivo da se Murinjov povratak povezuje sa velikim problemima unutar ekipe, uključujući sukobe između Orelijena Čuamenija i Federika Valverdea, kao i tenzijama oko Kilijana Mbapea.

Portugalac trenutno vodi Benfica, ali prema navodima španskih medija rastanak sa lisabonskim klubom ne bi trebalo da predstavlja prepreku za njegov povratak u Madrid.