Talentovani fudbaler Crvene zvezde Adem Avdić pred odlaskom je s "Marakane" ovog leta. Iako je zapravo ovog proleća dobio pravu priliku i nagovestio je potencijal, oko Avdića već traje ozbiljno "otimanje" i sve je više zainteresovanih klubova za njegove usluge.

Najviše se do sada pričalo o Klub Brižu, međutim sada se u priču uključio i Lajpcig, piše "Meridijan Sport". Za sada ne postoji informacija o zvaničnoj ponudi, ali u Zvezdi ga neće pustiti budzašto, posebno ne posle gola Partizanu u "večitom" derbiju.

Interesantno je da je Lajpcig još prošlog leta pazario u Zvezdi kada je doveo Andriju Maksimovića za 14 miliona evra, dok su sada oko Avdića očekivanja još veća. Traže oko 15 miliona evra za levog beka, s tim da je pretpostavka da bi pristali i na nešto manje obeštećenje, u slučaju dobrih bonusa.

Avdić je ove sezone igrao na 30 mečeva za Crvenu zvezdu i upisao je gol i tri asistencije, izbacivši ovog proleća iz prvog tima Naira Tiknizjana.

Zvezda već godinama proizvodi zanimljive bekove za evropsko tržište, a ako ode nasledio bi ga Matej Strika iz mladog tima.

Očekuje se da crveno-beli dovedu još jedno rešenje na ovoj poziciji, a to bi mogao da bude Aleksa Terzić.