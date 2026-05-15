Trener košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman govorio je posle pobede nad Mikonosom u grčkom prvenstvu o svojoj budućnosti.

Poveo je Panatinaikos 1:0 u seriji protiv Mikonosa i to dva dana posle eliminacije u Evroligi od Valensije. Pretrpeo je tada Ergin Ataman ozbiljne kritike sa svih strana, a prokomentarisao ga je čak i prvi čovek Hapoela Ofer Janaj na šta je turski strateg imao odgovor.

- Predsednik Hapoel Tel Aviva dao je izjavu. Ovo je skandalozno. U Evroligi sam 25 godina sa tri titule.

- Igrači PAO nisu imali trenera", rekao je Janaj. Želim da odgovorim: 'Ne poznajem Vas, ali me ne poštujete. Bilo je neprofesionalno. Fokusirajte se na svoj tim, na svog trenera. Ovo vam je prva godina. Nemate pravo da pričate o meni. Vi ste predsednik, ko god vam je rekao da to kažete, neka izađe i sam se obrati. Ne prihvatam komentare svojih protivnika koji ne znaju da poštuju. Takođe, čuo sam da ćete spremiti budžet od 75.000.000- Srećno, čak i ako zaradite 100.000.000 ništa nećete postići ovim mentalitetom. Nećete dostići moj nivo, nećete osvojiti nijednu Evroligu. Ćutite i razgovarajte sa svojim timom - odgovorio je Ataman.

Zatim je napomenuo da li planira da napusti Panatinaikos.

- Samo četiri tima igraju na F4. Imamo kvalitet, moramo da idemo korak po korak u plej-ofu i stignemo do finala. Nemoram ništa da govorim igračima, pričamo tokom sezone. Ne bavimo se umetnošću. Postoje teški trenuci i morate da ih prebrodite. Igrači imaju iksustvo. Došao sam ovde sa poverenjem gospodina Janakopulosa i otići ću kada on prestane da veruje u mene - rekao je Ataman.