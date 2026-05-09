Košarkaši Panatinaikosa propustili su i drugu priliku da obezbede plasman na Fajnal-for Evrolige. "Zeleni" su u četvrtoj utakmici plej-of serije poraženi od Valensije, koja je tako izborila majstoricu.

Imao je atinski tim velikih 2:0 posle dva meča u Španiji, ali je doživeo dva poraza na svom terenu i sada se nalazi u nezavidnoj poziciji.

Posle meća je trener Panatinaikosa Ergin Ataman govorio na konferenciji za medije i u svom stilu isprozivao sudije.

- Odgovoriću na vaša pitanja kasnije, prvo hoću nešto drugo da kažem. Znate da je juče njihov trener održao konferenciju za medije i rekao razne scenarije o trećem meču kada smo dobili isključujuće greške. Rekao je da sam na prve dve utakmice dobio tehničke da bih promenio utakmice i da su nam sudije posle toga pomogle da dobijemo utakmice. Do sada kada sam oštro pričao sa sudijama, platio sam oko 35.000 evra kazne za sve to, ali kakve kazne je dobio on za to što je rekao da su nam sudije pomogle? Šta to znači? Da su nam sudije pomogle. Da li je kažnjen? Ne. Neću pričati o drugim stvarima. Gledali ste svi utakmicu. Jedina stvar o kojoj ću reći je da idem kući da gledam meč opet. Znam koje smo to tehničke greške pravili, gledaću snimak. Na poluvremenu sam rekao da za 25 godina moje trenerske karijere nisam video da se događaju ovako čudne stvari. Nikada do sad to nisam video. Mi smo dobili dve utakmice tamo uz pomoć sudija, oni su dobili dve utakmice ovde, sudije su bile sjajne, divne, davale su tehničke mojoj klupi zbog toga što je jedan moj pomoćnik ustao. Na klupi Valensije oni svi stoje, njima ništa. Okej. Dobili su utakmice na fer način, mi idemo tamo da igramo peti meč. Vama svima sugerišem da idete da gledate utakmicu. Za tehnička pitanja sam spreman da dam odgovor - počeo je Ataman u svom dugom izlaganju.

Dok je osoba zadužena za odnose sa medijima prevodila njegovo dugo izlaganje sa engleskog na grčki jezik, Turčin je iskoristio priliku da se obrati novinarima pre postavljanja pitanja.