Košarkaši Panatinaikosa propustili su i drugu priliku da obezbede plasman na Fajnal-for Evrolige. "Zeleni" su u četvrtoj utakmici plej-of serije poraženi od Valensije, koja je tako izborila majstoricu.
Imao je atinski tim velikih 2:0 posle dva meča u Španiji, ali je doživeo dva poraza na svom terenu i sada se nalazi u nezavidnoj poziciji.
Posle meća je trener Panatinaikosa Ergin Ataman govorio na konferenciji za medije i u svom stilu isprozivao sudije.
- Odgovoriću na vaša pitanja kasnije, prvo hoću nešto drugo da kažem. Znate da je juče njihov trener održao konferenciju za medije i rekao razne scenarije o trećem meču kada smo dobili isključujuće greške. Rekao je da sam na prve dve utakmice dobio tehničke da bih promenio utakmice i da su nam sudije posle toga pomogle da dobijemo utakmice. Do sada kada sam oštro pričao sa sudijama, platio sam oko 35.000 evra kazne za sve to, ali kakve kazne je dobio on za to što je rekao da su nam sudije pomogle? Šta to znači? Da su nam sudije pomogle. Da li je kažnjen? Ne. Neću pričati o drugim stvarima. Gledali ste svi utakmicu. Jedina stvar o kojoj ću reći je da idem kući da gledam meč opet. Znam koje smo to tehničke greške pravili, gledaću snimak. Na poluvremenu sam rekao da za 25 godina moje trenerske karijere nisam video da se događaju ovako čudne stvari. Nikada do sad to nisam video. Mi smo dobili dve utakmice tamo uz pomoć sudija, oni su dobili dve utakmice ovde, sudije su bile sjajne, divne, davale su tehničke mojoj klupi zbog toga što je jedan moj pomoćnik ustao. Na klupi Valensije oni svi stoje, njima ništa. Okej. Dobili su utakmice na fer način, mi idemo tamo da igramo peti meč. Vama svima sugerišem da idete da gledate utakmicu. Za tehnička pitanja sam spreman da dam odgovor - počeo je Ataman u svom dugom izlaganju.
Dok je osoba zadužena za odnose sa medijima prevodila njegovo dugo izlaganje sa engleskog na grčki jezik, Turčin je iskoristio priliku da se obrati novinarima pre postavljanja pitanja.
- Ljudi, ako vi mislite da je bilo drugačije slobodno mi recite. Recite slobodno 'Treneru, mi mislimo da niste u pravu, sve je bilo fer'. Recite mi ako grešim, gledali ste meč. Recite slobodno, da li imam pogrešan komentar?
Tek tada su ga novinari pitali za dobru igru Panate u trećoj deonici i za podatak da su dobili pet od šest mečeva u Španiji ove sezone u duelima sa Realom, Barselonom i Valensijom.
- Naravno da ćemo biti fokusirani u Valensiji, dobili smo mečeve u Madridu, Barseloni i Valensiji. Samo je bitno da sve bude fer. Mi ćemo dobiti taj meč, ali ako bude ovako, biće teško. Promenili smo momentum u trećoj četvrtini, ali smo promašili mnogo otvorenih šuteva. Samo dva igrača su dala doprinos u napadu, drugi nažalost nisu dali nikakav doprinos u napadu.
Potom se jedan od predstavnika medija složio sa Atamanom da su neke odluke sudija bile sporne i loše.
- Ništa ja nisam rekao pogrešno, bilo je fer, moj komentar je bio za vas novinare, ja ništa nisam rekao .žalim se samo za tehničku mojoj klupi. Ostale odluke bile su perfektne. Oba tima će se boriti, daće sve od sebe, nadam se da će da bude fer i tamo. Ako sve bude fer i oni nas pobede, pružićemo im ruku, oni će otići na fajnal-for.
Upitan je na kraju zbog čega je njegov tim u oba meča u Atini konstantno jurio zaostatak.
- Već sam rekao razloge toga - ljutito je odgovorio Ataman.
Komentari (0)